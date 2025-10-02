Литва ще продължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата си с Беларус. Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад", като този режим ще продължи до 1 декември.

The Times: Русия тества реакциите на НАТО чрез атаката с дронове в Полша

Литовските власти взеха решението заради опасения от потенциално нарушаване на въздушното пространство от дронове.

Първоначално се планираше мярката да бъде отменена този месец.

Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене каза, че продължаването на срока е необходимо заради скорошни законодателни промени, които дават възможност на литовската армия да неутрализира дронове по по-ефективен начин.

Полша удължава контрола по границата с Германия и Литва

В миналото имаше случай, при който два дрона с руски произход, навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което накара литовските депутати да инициират законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.

Границата на Литва с Беларус е дълга приблизително 679 км.

Редактор: Цветина Петкова