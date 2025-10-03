Британската полиция заяви, че един от двамата мъже, убити по време на нападение пред синагогата в Манчестър, може да е бил застрелян от полицаи. Хоспитализираната жертва също е получила огнестрелна рана.

Двама задържани след терористичната атака край синагога в Манчестър

Началникът на полицията в Големия Манчестър Стивън Уотсън посочи, че патологът предварително е установил, че една от загиналите жертви изглежда е получила рана, съответстваща на огнестрелно нараняване, предаде АФП.

Кървавата атака в Манчестър – Великобритания отново в сянката на терора

„Медицински специалисти ни информираха, че една от трите жертви, които в момента се лекуват в болница, също е получила огнестрелна рана, която за щастие не е животозастрашаваща“, каза той и добави, че не се смята, че заподозряният, застрелян от полицията, е имал оръжие.

Редактор: Ивайла Митева