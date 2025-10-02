Британската полиция задържа двама заподозрени във връзка с терористичната атака, извършена край синагога в предградие на Манчестър. Нападателят, който първо се вряза с колата си в множество, а след това започна да напада с нож, бе неутрализиран на място от органите на реда.

При атаката загинаха двама души, а трима бяха зтежко. Полицията уточни, че нападателят е носел жилетка, която е приличала на взривно устройство, и засега се разследва дали е била активна.

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, има жертви и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът е станал навръх Йом Кипур, най-големия празник на еврейската общност, когато вярващи се събрали в синагогата. Очевидци описаха паника и хаос, като нападателят е атакувал охраната и е опитал да проникне в молитвения дом.

Началникът на полицията в Манчестър Стивън Уотсън заяви, че извършителят е идентифициран, а двамата задържани се разследват за съучастие. Патрулите в цялата страна са увеличени.

Министър-председателят Кийр Стармър и крал Чарлз III изразиха шок и съболезнования към пострадалите и техните семейства.

Кървавата атака в Манчестър – Великобритания отново в сянката на терора

Организациите за сигурност отбелязват, че антисемитските прояви във Великобритания са се увеличили значително след атаките на „Хамас“ срещу Израел през октомври 2023 г., което прави този инцидент особено тревожен за еврейската общност в страната.

Полицията продължава разследването, като призовава гражданите за бдителност и сътрудничество.

