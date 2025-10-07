Продължават непреките преговори за постигане на окончателно споразумение по мирния план на Съединените щати за прекратяване на войната в Газа. Те се провеждат в египетския курорт Шарм ел-Шейх.

От „Хамас” заявиха, че са съгласни отчасти с предложенията на мирния план, но не са отговорили на няколко ключови искания - включително разоръжаване и отказ от бъдеща роля в управлението на Газа.

Египет е домакин на непреки преговори между Израел и „Хамас”

Във втория ден от преговорите египетски и катарски официални лица ще проведат срещи с делегации от Израел и „Хамас” поотделно.

Днес се отбелязва и втората годишнина от нападението на групировката срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници.

Редактор: Калина Петкова