С церемонии в цялата страна, Израел отбеляза две години от атаката на „Хамас“. Това става в момент, в който мирните преговори за прекратяване на войната в Газа продължават.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бяха убити над 1200 души, а други 251 - взети за заложници.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че наред с огромна болка, Израел е показал и чудодейна устойчивост. „Нашите кръвожадни врагове ни удариха силно, но не ни сломиха“, подчерта той и обеща да постигне всички цели на войната.

Те са връщането на заложниците, елиминирането на режима на „Хамас“ и обещанието, че Газа вече няма да представлява заплаха за Израел. Нетаняху също така призова всички страни да се съгласят с мирния план на Доналд Тръмп, описвайки го като историческа възможност да се прекрати един трагичен конфликт.

Редактор: Цветина Петкова