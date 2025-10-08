-
Задава ли се краят на конфликта в Ивицата Газа
-
Израел отбелязва втората годишнина от атаката на „Хамас“
-
Продължават преговорите за войната в Газа
-
Египет е домакин на непреки преговори между Израел и „Хамас”
-
Обречена ли е била мисията на задържаната хуманитарна флотилия?
-
Расте броят на загиналите при мощното земетресение във Филипините (ВИДЕО)
При нападението бяха убити над 1200 души
С церемонии в цялата страна, Израел отбеляза две години от атаката на „Хамас“. Това става в момент, в който мирните преговори за прекратяване на войната в Газа продължават.
При нападението на 7 октомври 2023 г. бяха убити над 1200 души, а други 251 - взети за заложници.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че наред с огромна болка, Израел е показал и чудодейна устойчивост. „Нашите кръвожадни врагове ни удариха силно, но не ни сломиха“, подчерта той и обеща да постигне всички цели на войната.
Израел отбелязва втората годишнина от атаката на „Хамас“
Те са връщането на заложниците, елиминирането на режима на „Хамас“ и обещанието, че Газа вече няма да представлява заплаха за Израел. Нетаняху също така призова всички страни да се съгласят с мирния план на Доналд Тръмп, описвайки го като историческа възможност да се прекрати един трагичен конфликт.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни