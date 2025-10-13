Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
„Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2"
-
Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София
-
Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"
-
Междинни резултати: "ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик
-
Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия
-
Софи Хауенхерм - силата да танцуваш въпреки частичната парализа
Очаква се освобождаването на израелските заложници от "Хамас"
Световни лидери започнаха да се събират в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа. Очакват се над 20 президенти, премиери и монарси. Американския президент Доналд Тръмп е основното действащо лице. Той ще отиде в Шарм ел Шейх, след като посети Израел.
Тръмп ще държи реч в израелския парламент и се очаква да се срещне с роднини на освободени от "Хамас" заложници. След това той заминава за Египет, където според президента Абдел Фатах ал Сиси ще има официално подписване на „документ, слагащ край на войната в Газа“.
Освобождаване на заложниците е предвидено за тази сутрин. Точен час няма, трябва това да стане преди 12:30 часа. Очаква се освобождаването на 20 души и да бъдат върнати на близките им телата на още 28. В замяна Израел ще пусне от затворите близо 2 хиляди души – над 200 излежаващи присъди и 1700 арестувани.
Тръмп: Войната в Газа приключи
„Граждани на Израел, мои братя и сестри. Това е емоционална вечер, вечер на сълзи, вечер на радост. Защото утре, синовете ще се завърнат в страната си. Това е историческо събитие, което съчетава скръб от освобождаването на убийци от затворите и радост от завръщането на заложниците“, заяви в неделя вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху.
"Това е много специално събитие. Вчера се бяха събрали 500 000 души в Израел да празнуват. Освен това, мюсюлманските и арабските страни аплодират. Всички аплодират едновременно. Това никога не се е случвало преди. Обикновено, ако единият аплодира, другият не го прави", подчерта американският президент Доналд Тръмп.
Последвайте ни