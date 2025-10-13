Британският дипломат сър Айван Роджърс посети София за участие в международна конференция и даде ексклузивно интервю за „Ревизия“ по NOVA NEWS.

„Радвам се да съм отново в България – страната е на първа линия както във войната между Русия и Украйна, така и в кризата с незаконната миграция“, заяви сър Роджърс. Той припомни, че познава страната ни от 1992 г. насам и винаги е изпитвал уважение към нейния път.

Сър Роджърс разкри, че още от 2011 г. е предупреждавал, че Brexit не е просто политическа риторика, а реална заплаха. „Мнозина в Брюксел не забелязаха какво се случваше в Обединеното кралство. Бяха фокусирани върху еврозоната“, каза той.

След референдума атмосферата в Брюксел била на „шок и ужас“, придружена от решимост Брекзит да не се превърне в прецедент за други държави.

„Идентичността е суперзвездата на съвременната политика“, подчерта Роджърс. За него Brexit и възходът на Тръмп не са изолирани явления, а симптоми на по-дълбока криза на либералната демокрация. „Много хора гласуваха за Brexit, защото усещаха, че елитите в Лондон и Брюксел не разбират техния живот.“

Той сравни световния ред, изграден след Втората световна война, с „дворец в Давос“, който е загубил връзка с реалността. „Гневът извън метрополиите беше осезаем. Защо да не опитаме Brexit? Защо да не опитаме Тръмп?“, риторично попита той.

По отношение на възхода на Путин, сър Роджърс е категоричен: „Всички сигнали бяха на лице още от 2007 г. – речта в Мюнхен, войната в Грузия, анексирането на Крим... но в Европа липсваше решимост.“

Той смята, че институционалният ред, създаден след 1945 г., е в колапс: „Америка вече не иска да играе старата игра – тя не се интересува от глобални форуми, климатични политики, международни реформи. За тях тази ера е приключила.“

Според него Европа е поставена в трудна позиция – между изолационизма на САЩ и икономическата експанзия на Китай. „Ако Америка затвори пазарите си за китайски стоки, Европа ще бъде следващата мишена“, категоричен е той.

Целия разговор гледайте във видеото.