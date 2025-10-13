Второто правителство на Себастиен Льокорню встъпва в длъжност в понеделник във Франция. Негова основна цел е да избегне възможен вот на недоверие още тази седмица и да внесе проектобюджета в срок, предаде Франс прес.

Льокорню, който подаде оставка в началото на миналата седмица, но бе възстановен в длъжност в петък от президента Еманюел Макрон, се намира в трудна ситуация.

Френският президент обяви състава на новия кабинет

Осведомителната агенция посочва, че първото заседание на новия кабинет е насрочено за вторник сутринта, след завръщането на Макрон от Шарм ел Шейх, Египет, където участва в срещата на върха за Газа. Льокорню се очаква да представи проектобюджета, който ще бъде внесен в Националното събрание (долната камара на френския парламент) в същия ден за обсъждане, което да бъде в съответствие определения конституционен срок. Конституцията на Франция предвижда парламентът да има на разположение 70 дни за разглеждане и приемане на бюджета преди 31 декември.

Себастиан Льокорню с призив към партиите във Франция: Да прекратим този абсурден спектакъл

По-рано в понеделник бе обявен и новият състав на кабинета, където Ролан Лескюр запазва поста си министър на финансите в момент, в който правителството е под силен натиск да прокара бюджета за 2026 г. през дълбоко разделен парламент.

Редактор: Ивайла Митева