Споразумението между Израел и Хамас и освобождаването на заложниците беше приветствано и у нас. Външното ни министерство, както и посолството на Израел излязоха с позиция. Посолството още сутринта приветства освобождаването на израелския заложник с български произход.

Един от първите освободени от “Хамас” е израелският заложник с български произход Матан Ангерст. Освобождаването му беше приветствано рано сутринта от посолството на Израел в България.

Още в първите мигове след неговото отвличане, България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан - особено неговите родители Анат и Хагай. Той вече е вкъщи, но Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома.

Израелските въоръжени сили са получили телата на четиримата заложници, които бяха държани от „Хамас“

И министерството на външните работи у нас изрази облекчение от освобождението на 20-те живи израелски заложници от Газа, включително Ангрест. От ведомството заявиха, че това е значителен момент, който позволява да погледнем и към следващите точки от плана на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Близкия изток.

От Израел председателят на Българския културен център в страната описа еуфорията по улиците.

“Върнахме си всички деца тук, емоцията е невероятна, непрекъснато със сълзи, с радост, всички сме под силна емоция. Тази мъка, тези 2 години тежка война днес избиха в една радост, в една еуфория и много се надяваме, че наистина войната ще свърши”, каза председателят на Българския културен център в страната Рина Бакалов.

Споразумението между Израел и “Хамас” и освобождаването на израелските заложници е важна стъпка в правилната посока, но сама по себе си не е гаранция за продължителен мир, категорични са анализатори.

“Няма гаранции, че “Хамас” ще се разоръжи. Това е нещо, което може да взриви преговорите. Другото нещо е, че “Хамас” няма гаранции, че израелските сили ще се изтеглят окончателно от Газа”, коментира Мартин Табаков в ефира на “Здравей, България”.

“Хамас” вече поставя условия за тези затворници, те имат списък, държат 7 техни лидери да бъдат освободени. На първо място Марлан Бару, който се смята, че е един потенциален палестински лидер с авторитет. Не е ясно дали Израел ще спази този списък точно, така че оттук нататък следват трудните, сложни крачки”, обясни Нина Спасова в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS.