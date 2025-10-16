Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят възможен край на войната в Украйна. Изявлението беше публикувано от Тръмп в платформата Truth Social след телефонен разговор с руския лидер, който той определи като "добър и продуктивен".

Тръмп и Путин разговарят по телефона

„Президентът Путин и аз ще се срещнем на предварително договорено място — Будапеща, Унгария — за да видим дали можем да сложим край на тази "безславна" война между Русия и Украйна“, заяви Тръмп.

Той допълни, че „високопоставени съветници“ от двете страни ще проведат срещи още следващата седмица като част от подготвителните действия преди предстоящите преговори на най-високо равнище.

Редактор: Дарина Методиева