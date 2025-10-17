Френската актриса Брижит Бардо, на 91 години, е била хоспитализирана, съобщават медиите във Франция. Звездата е в болница в Тулон вече три седмици заради „сериозно заболяване“, като по-подробни данни не са предоставени. Според източници тя е претърпяла операция и в момента се възстановява, като лекарите ще продължат да следят състоянието ѝ.

По-късно нейни представители съобщиха, че актрисата вече се е прибрала у дома, предаде АФП.

„В момента тя си почива у дома си, няма да отговаря на никакви запитвания и би искала да благодари на всички за уважението към личното ѝ пространство и спокойствие“, добавиха от екипа ѝ.

Бардо също така пожела да „благодари на всички, които се интересуват от здравето ѝ, и да ги успокои“.

Звездата от „И Бог създаде жената“ и „Презрението“, която напусна киноиндустрията през 1973 г., заяви преди 90-ия си рожден ден, че живее в „тиха самота“, заобиколена от природата и е доволна, че „бяга от човечеството“. | БГНЕС

Брижит Бардо прави своя пробив през 1952 г. с филма "The Girl In The Bikini" и бързо се превръща в една от най-известните френски актриси след Втората световна война. През 1956 г. тя играе в "And God Created Woman" на своя тогавашен съпруг Роже Вадим.

След участието си в няколко филма тя получава прякора „секси коте“. Скандалите около появите ѝ на екран дори привличат още повече зрители – американски свещеници призовават хората да не гледат филмите ѝ, а Ватиканът я определя като „зла“.

Критиците и скандалите обаче не успяват да попречат кариерата ѝ. Бардо участва в над 45 филма и записва повече от 70 песни, преди да се оттегли от актьорската сцена в началото на 1970-те.

► Личен живот

Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж и първоначално играе балет. На 15 години вече е на корицата на френското издание "Elle" и започва да се утвърждава като модел.

Тя е била омъжена четири пъти: за Роже Вадим (1952–1957), Жак Шариер (1959–1962), Гюнтер Сакс (1966–1969) и Бернар д’Ормал (от 1992 г.). С втория си съпруг има син, Никола-Жак Шариер, но отношенията ѝ с него са били сложни – тя не е искала да бъде майка, а синът е бил отгледан от семейството на баща му.

Бардо има множество любовници, включително певеца Саша Дистел и актьора Уорън Бийти. Тя признава, че винаги е търсила страст и често е изневерявала, когато отношенията са губели пламъка си.

► Живот след актьорската кариера

След като се оттегля от киното през 1973 г., Бардо се посвещава на защита на животните. През 1986 г. основава Фондацията „Брижит Бардо“. Тя е вегетарианка и активно участва в кампании за правата на животните, включително спасяване на циркови слонове във Франция и помощ за улични кучета в Букурещ.

Някои от нейните действия обаче предизвикват противоречия. През 2004 г. е осъдена и глобена за „подбуждане към расова омраза“. Подкрепя Марин Льо Пен на изборите във Франция през 2017 г. и критикува Еманюел Макрон.

Редактор: Дарина Методиева