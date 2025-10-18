Снимка: iStock
Тя беше сключена през 2015 година
Властите в Иран обявиха, че страната вече няма задължения към споразумението за ограничаване на ядрената програма. Сделката беше сключена през 2015 година от Техеран, Съединените щати, Китай, Русия и трите големи страни в Европейския съюз - Германия, Франция и Великобритания.
Иран: Няма да излизаме от ядреното споразумение засега
Тя беше представена като голям дипломатически пробив и решителна крачка към ограничаване на разпространението на ядрени оръжия. Десет години по-късно срокът ѝ изтече и Иран обяви „всички разпоредби, включително ограниченията върху иранската ядрена програма, се считат за прекратени“.Редактор: Габриела Винарова
