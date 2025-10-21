21 години затвор за стрелец, който миналата година простреля словашкия министър-председател Роберт Фицо. 72-годишният поет Юрай Цинтула рани Фицо четири пъти от близко разстояние на 15 май 2024 г.

Атаката беше извършена след правителствено заседание в централния миньорски град Хандлова, когато Фицо излезе на улицата, за да поздрави свои поддръжници.

Цинтула, който беше задържан на мястото на нападението, заяви, че е стрелял по Фицо с намерението да го рани, а не да го убие. Но съдът го призна за виновен по обвинения в тероризъм и го осъди на 21 години в затвор с максимална сигурност.

Цинтула е действал „с мотива да попречи на нормалното функциониране на правителството“, каза съдия Игор Кралик, прочел присъдата.

„Съдът нямаше никакво съмнение, че престъплението е било умишлено извършено и че то е било особено тежко“, добави той.

Цинтула изглеждаше спокоен, докато се четеше присъдата, и отвръщаше поглед от препълнената зала. Адвокатът му Намир Алясри заяви след заседанието, че най-вероятно клиентът му ще обжалва наказанието.

Редактор: Цветина Петкова