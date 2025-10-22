Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море. Това предаде "Ройтерс", позовавайки се на южнокорейската армия.

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян.

Ракетите са били изстреляни броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин. Очаква се Тръмп да разговаря с южнокорейския си колега.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с брониран влак

Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег на действие, изстреляни в североизточна посока от район в близост до севернокорейската столицата Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея. Южнокорейските военни уточниха, че ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат. Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

„Стая 39“: Как Ким Чен-ун финансира разкошния си живот

Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея.

Страната представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец.

Редактор: Ивайла Митева