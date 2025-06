Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е известен с разточителния си начин на живот — от собствен частен остров до луксозен автопарк, частни самолети, яхти и скъпи часовници. Той харчи милиони за своя „отряд за удоволствие“, съставен от хиляди жени, както и за луксозни вили и екзотични деликатеси като гъши дроб, омари и хайвер, пишат TripsatAsia и Vesti.bg. Но въпросът, който всички си задават, е: Откъде идват парите за всичко това?

При строги правила: Северна Корея ще излъчва мачовете от английската Висша лига

Снимка: getty images

►Тайният фонд „Стая 39”

Отговорът се крие зад вратата на „Стая 39“ — специализирана организация в централата на севернокорейското правителство в Пхенян, създадена с цел набавяне на чуждестранна валута за режима чрез всякакви възможни средства.

Смята се, че агентите на „Стая 39” са замесени в нелегални дейности като производство на наркотици, печатане на фалшиви банкноти, търговия с оръжие и дори трафик на деца. За финансиране на охолния живот на Ким Чен-ун те наемат химици, произвеждащи амфетамини и опиоиди, които се изнасят в Япония, Китай и други азиатски държави. През 2003 г. Австралия конфискува пратка хероин на стойност 27 милиона долара, свързана със Северна Корея.

Според оценки „Стая 39” генерира между 500 милиона и 1 милиард долара годишно — средства, които позволяват на режима да купува политическа подкрепа и да финансира ядрената си програма.

Северна Корея изстреля няколко крилати ракети

►История и развитие

„Стая 39“ е създадена през 70-те години на миналия век от основателя на Северна Корея Ким Ир Сен като личен фонд за държавния елит. Тогава страната е индустриална сила, но след разпадането на Съветския съюз през 90-те години икономиката се срива. Прекратяването на руските доставки на петрол, природните бедствия и санкциите на ООН след първия ядрен тест през 2006 г. принуждават режима да търси алтернативни източници на приходи — оттук и възходът на „Стая 39”.

►Незаконни операции и международен контрол

5. Room 39, North Korea



Room 39 in North Korea is one of the most secret organizations and arguably one of the most secretive states in the world. It is believed that Room 39 makes over $1B a year from illegal activities such as money laundering and selling drugs & weapons pic.twitter.com/1y2HpcV1Ae