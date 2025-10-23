Снимка, илюстративна: iStock/Видео:"Ройтерс"
Фабриката се намира в Копейск
Експлозия в завод в централната част на Русия в сряда е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 12 са изчезнали, съобщи губернаторът на Челябинска област, без да уточни обстоятелствата, предаде АФП.
Explosion reported at Plastmass military plant in Kopeysk, Chelyabinsk Oblast, Russia— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 22, 2025
The regional governor confirmed the explosion "at one of Kopeysk's enterprises," while, after the explosion, a drone threat alert was announced.
📹Supernova+ pic.twitter.com/TkUTuZhzrg
„Според последната информация, 10 души са загинали при експлозия във фабрика в Копейск“, съобщи Алексей Текслер в Telegram.Редактор: Цветина Петрова
