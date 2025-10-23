Експлозия в завод в централната част на Русия в сряда е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 12 са изчезнали, съобщи губернаторът на Челябинска област, без да уточни обстоятелствата, предаде АФП.

Explosion reported at Plastmass military plant in Kopeysk, Chelyabinsk Oblast, Russia



The regional governor confirmed the explosion "at one of Kopeysk's enterprises," while, after the explosion, a drone threat alert was announced.

📹Supernova+ pic.twitter.com/TkUTuZhzrg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 22, 2025

„Според последната информация, 10 души са загинали при експлозия във фабрика в Копейск“, съобщи Алексей Текслер в Telegram.

Редактор: Цветина Петрова