Ключови европейски аерокосмически компании се споразумяха да обединят космическите си операции в един бизнес, в опит да се конкурират в бързо развиващата се космическа индустрия срещу конкуренти, включително SpaceX, пише Би Би Си.

Представена като „Европейски космически шампион“, новата компания ще бъде със седалище в Тулуза, ще наема около 25 000 души и ще има годишен оборот от 6,5 милиарда евро. Трите компании, Airbus, Leonardo и Thales, ще обединят интересите си в области като космически изследвания, наблюдение на Земята, космически заплахи и сателитна навигация.

Според източници на Airbus, макар че целта на новото начинание е дългосрочен растеж на разрастващ се пазар, „бездействието би било най-големият риск на този етап“.

Новият бизнес се създава в отговор на бързото развитие на космическата индустрия, включително появата на SpaceX като основен играч, както и значителното увеличение на разходите в сектора от страна на Съединените щати и Китай.

Гийом Фори, главен изпълнителен директор на Airbus, Роберто Чинголани, главен изпълнителен директор на Leonardo, и Патрис Кейн, главен изпълнителен директор на Thales, заявиха в съвместно изявление, че новата компания „бележи ключов етап за европейската космическа индустрия“.

За да се защитят националните интереси, където е необходимо, новият бизнес ще включва пет нови национални компании във Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания. Той ще използва подобна структура на отбранителния гигант MBDA, който също е създаден от сливането на редица национални операции.

„Няма начин Великобритания да може да се конкурира сама“, обясни говорител на Airbus UK „Виждаме европейското сътрудничество като единствения начин да осигурим работни места тук в дългосрочен план“.

От трите аерокосмически фирми Airbus има най-значимите космически операции във Великобритания. Около 3100 души в момента работят в настоящите ѝ подразделения за отбрана и космос в страната, като по-голямата част от служителите в космическия сектор работят от центрове в Портсмут и Стивънидж. Компанията заявява, че няма планове да намалява броя на работните места или обектите във Великобритания и настоява, че фокусът на хода е растежът.

Редактор: Емил Йорданов