Снимка: Getty images/Видео;"Ройтерс"
-
Две жени в една лодка: Здрава Каменова и София Бобчева „На гребена на вълната"
-
„Аз съм божествената ти съпруга”: Фенка нападна Киану Рийвс
-
40 години на сцената: Любимите братя Благовест и Светослав Аргирови
-
Примабалерина на 42 и с три деца: Яна Саленко и нейната история
-
Ирина Тенчева разкрива душата си в „Тук и сега“: За майчинството, чудесата в живота и промяната на Иван
-
Анна Курникова и Енрике Иглесиас чакат бебе №4
За здравословния проблем съобщи самата звезда
Американската медийна звезда Ким Кардашиан обяви публично, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на публикации в американски медии.
Бившето гадже на Кардашян страда от разстройство на личността
Популярната личност разкри диагнозата си в тийзър за седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиан“, чиято премиера се излъчи по платформата Hulu. От думите ѝ не става ясно дали е имала симптоми, или не.
Представителят на Кардашиан по връзки с обществеността, както и нейният адвокат, не са отговорили на запитването на „Ройтерс“ за коментар.
Ким Кардашян дарява бельо на пострадалите в пожарите в Лос Анджелис
По-рано тази година Кардашиан даде показания по делото срещу банда крадци, обвинени в кражба на бижута на стойност милиони евро от нея при въоръжен грабеж в Париж през 2016 г., припомня агенцията.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни