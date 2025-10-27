-
Стихията вече е от категория 4, очакват се катастрофални наводнения и свлачища
Ураганът "Мелиса" се превърна в стихия от категория 4 и се насочва към Ямайка и Куба. Очаква се да донесе катастрофални наводнения и свлачища, както и да предизвика бурни вълни в региона.
"Мелиса" има максимални постоянни ветрове със скорост до 220 км/ч и се очаква да се усили. Ураганът трябва да достигне Ямайка в понеделник вечерта. Вероятно е да удари Югоизточна Куба късно във вторник.
Властите в Ямайка призоваха жителите да се евакуират в близо 900 убежища в цялата страна и обявиха готовност за оказване на помощ.Редактор: Мария Барабашка
