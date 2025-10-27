Има вероятност рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас” да спре да работи в някакъв момент. За съжаление, това ще има негативен ефект за много сектори. Такова мнение изрази в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS доцент Светла Бонева, декан на факултета по Международна икономика и политика в УНСС.

По думите ѝ цените у нас със сигурност ще тръгнат нагоре, но причината не са само новите санкции срещу Русия от страна на ЕС и САЩ.

"Това ще е след 1 януари, защото дотогава експертите казват, че има запаси от петрол. Може би след това има доста сериозна опасност наистина да затвори временно нашият комбинат. И в този случай голямата битка ще бъде за терминала в „Росенец”, поясни още Бонева.

Според годишния отчет на „Лукойл Нефтохим Бургас” петролът, който се преработва в рафинерията, вече идва от 21 различни находища по света – включително от Бразилия, Норвегия и Казахстан. Това обаче поражда редица трудности.

„Рафинерията е проектирана да работи с така наречената руска експортна смес. Сега петролът трябва да се доставя от различни точки на света, да се смесва и адаптира на място, за да се доближи по качество до руския. Това отнема време, ресурси и води до загуби“, обяснява Бонева.

Според Бонева преработката на изкопаеми горива е един бизнес с затихващи функции.

На въпрос дали Тръмп ще успее да убеди Си Дзинпин Китай да спре да търгува с Русия, доцентът каза следното:

"Човекът, който може да спре войната в Украйна, е китайският лидер - ако спре да внася енергоизточници от Русия. Според мен ще се видят и ще поговорят в Япония и толкова. Вероятно Китай ще бъдат наказани за непослушание с малко по-високи мита".

