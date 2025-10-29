Необичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест. Циклон, движещ се през Индия, причини резки промени във времето високо в Хималаите.

Условията са неподходящи за преминаване на превозни средства, предупреди туристическият отдел на Тингри - най-населеният окръг на Тибет на границата между Китай и Непал.

Снимка: iStock

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет. Според прогнозата за времето се очаква температурите в Тингри да паднат през следващите дни. От другата страна на границата - в западните и северните хималайски региони на Непал, се съобщава за обилни снеговалежи и дъжд, които сериозно са засегнали туристическите дейности. Непалските власти посъветваха туристите на своя територия да останат в базовите лагери или да слязат.

Редактор: Калина Петкова