Едно дете загина, а седем други деца и един мъж бяха ранени при тежък пътен инцидент на магистралата Нови Сад – Белград в сряда сутринта.

Пътният инцидент е възникнал около 3:30 часа сутринта след тол станцията в посока Белград, когато микробусът излязъл от пътното платно, пробил мантинелата, паднал в канавка и се преобърнал.

Тест с дрегер е установил, че водачът не е бил под въздействието на алкохол, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В превозното средство е имало осем непълнолетни пътници на възраст от 13 до 16 години, членове на клуба по джудо „Партизан“ от Белград, които са се връщали от състезание в Азербайджан. 16-годишно дете е починало на място от получените наранявания. Седем други деца, родени между 2009 и 2012 г., са получили сериозни травми и са били транспортирани до Детската болница в Нови Сад.

Шофьорът на микробуса – 43-годишен мъж, също е тежко ранен и е транспортиран с множество наранявания до Спешния център на Войводина.

Редактор: Цветина Петкова