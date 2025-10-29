Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства.

На място се провеждат издирвателни и спасителни операции. Петима членове на едно семейство - майка, баща и три деца, са били затрупани под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул. Спасителите успели да установят връзка с един от тях, съобщи валията на окръга, където стана инцидентът - Илхами Акташ. По неофициална информация това е майката. По-късно е открито тялото на едно от децата - на 12 години.

Rescue operations underway after 7-story building collapses in northwest Turkey https://t.co/UZnjLR4oE1 pic.twitter.com/oQ9ZhSeImF — The Independent (@Independent) October 29, 2025

Общо девет сгради в близост са били евакуирани превантивно. В спасителната операция на място участват общо 375 души. Назначен е и прокурор, който да разследва случая. Екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията. В търсенето са се включили пет кучета за издирвателно-спасителни дейности и подземна камера.

🚨🇹🇷A residential building collapsed in the suburbs of Istanbul — people may be trapped under the rubble



Local media report that two families, a total of seven people, lived in the building. It’s still unclear whether they were inside at the time of the collapse.



The tragedy… pic.twitter.com/8DoIbLvUZN — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025

Рухналата сграда е построена през 2012 г. и е получила разрешително за ползване през 2013 г. Затрупаното семейство - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, живеело под наем в сградата.

Редактор: Калина Петкова