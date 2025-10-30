Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил „прекалено зает“, за да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на посещението си тази седмица в Южна Корея, но не изключи бъдеща среща.

„Имах чудесни отношения с Ким Чен-ун“, каза Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One.

Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха търговията и технологиите на среща в Южна Корея

По-рано държавният глава на САЩ разговаря с китайския си колега Си Дзинпин, с когото обсъдиха редица важни въпроси, сред които търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, войната в Украйна и сделката за стратегически редкоземни елементи.

Редактор: Габриела Павлова