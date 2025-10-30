Снимка: АП
Два ковчега с телата на загиналите заложници са били предадени и са на път към войските на Цахал в Ивицата Газа, се казва в изявление на израелската армия
Израелската армия обяви, че "Хамас" е предал на "Червения кръст" в Ивицата Газа два ковчега с телата на двама заложници от 7 октомври, предаде АФП.
„Хамас“ съобщи, че е намерил телата на още двама заложници в Газа
„Според информацията, предоставена от Червения кръст, два ковчега с телата на загиналите заложници са били предадени на тяхно разположение и са на път към войските на Цахал в Ивицата Газа“, се казва в изявление на израелската армия и агенцията за сигурност.Редактор: Емил Йорданов
Източник: БГНЕС
