Най-малко 121 души бяха убити при голямата полицейска операция срещу организирана престъпна група за наркотрафик в Рио де Жанейро, предаде "Асошиейтед Прес", като се позова на местните власти.

Операцията започна във вторник в два от бедняшките квартали на града и бе придружена от интензивни престрелки. Броят на ранените е неизвестен. По информация от местни официални представители сред убитите има и четирима полицаи.

Правозащитни организации призоваха за разследване на смъртните случаи и казаха, че това е била една от най-смъртоносните операции в най-новата история на Бразилия.

Поне 64 загинали при операция срещу трафика на наркотици в Рио де Жанейро

Полицията каза, че операцията е дошла след продължило една година разследване на престъпната групировка "Червено командване", която контролира трафика на наркотици и други нелегални дейности в бедняшките квартали. Групировката е създадена в затворите на Рио де Жанейро и през последните години е разширила влиянието си.

Полицията каза, че по време на операцията е арестувала 113 души, иззела е 118 оръжия и е конфискувала повече от един тон наркотици.

В Рио де Жанейро отдавна се извършват смъртоносни полицейски операции, посочва АП. Мащабите на сегашната операция обаче са безпрецедентни. Тя предизвика протести и обвинения за прекомерна употреба на сила, както и призиви за оставка на ръководителя на столичния окръг.

Редактор: Емил Йорданов