Центристката партия D66 спечели изборите в Нидерландия. D66 има около 15 000 гласа повече от антиислямската крайнодясна "Партия на свободата" на Геерт Вилдерс.

Изненадващ победител на изборите в Нидерландия

Това прави лидера на D66 Роб Йетен най-младия ръководител на петата по големина икономика в Европейския съюз, но предстоят дълги преговори за сформиране на коалиция. И двете партии вероятно ще имат по 26-ма депутати в 150-местния парламент.

Редактор: Дарина Методиева