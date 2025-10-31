-
Спор за бюджета: Опозицията с остри критики към план-сметката, управляващите - уверени в разчетите (ОБЗОР)
-
България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво
-
Проф. Тодор Тагарев: Тръмп отговори на руска пропаганда, няма сигнал за ядрени изпитания
-
ПП-ДБ: Бюджет 2026 е най-левият от повече от 20 години
-
Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка
-
Илияна Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав, когато поиска референдум за еврото
Роб Йетен е най-младият лидер на петата по големина икономика в ЕС
Центристката партия D66 спечели изборите в Нидерландия. D66 има около 15 000 гласа повече от антиислямската крайнодясна "Партия на свободата" на Геерт Вилдерс.
Изненадващ победител на изборите в Нидерландия
Това прави лидера на D66 Роб Йетен най-младия ръководител на петата по големина икономика в Европейския съюз, но предстоят дълги преговори за сформиране на коалиция. И двете партии вероятно ще имат по 26-ма депутати в 150-местния парламент.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни