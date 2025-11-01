-
Студенти, изминали 400 км пеша в памет на 16-те жертви, поведоха шествията в града
Година след като срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад отне живота на 16 души, Сърбия е в ден на национален траур. Хиляди хора от цялата страна се събират в града, за да почетат паметта на жертвите и да поискат справедливост за инцидента.
Вълната от съпричастност е огромна, като един от най-вълнуващите моменти беше посрещането снощи на група студенти от Нови пазар. Те изминаха пеша 400 километра в рамките на 16 дни в памет на жертвите и бяха посрещнати емоционално от местни студенти и граждани с аплодисменти, факли и прегръдки.
Година по-късно осъдени по случая все още няма. Към момента 13 души са предадени на съд, сред които и бивш сръбски министър, но именно липсата на справедливост е основният двигател на недоволството. Първоначалните студентски протести вече са прераснали в по-широко обществено движение с искания за предсрочни избори и зачитане на правовата държава, подкрепено от земеделци с тежки машини и мотористи.
Днешният ден на траур е белязан от масови шествия, които тръгват от 16 различни точки в Нови Сад, символизиращи броя на загиналите. Кулминацията ще бъде пред самата ЖП гара, където в 11:52 часа - точния час на трагедията - ще бъде запазено 16-минутно мълчание в памет на всяка от жертвите.
Година след трагедията в Нови Сад: Пред NOVA говорят българи, които участват в протестите
На фона на скръбта се усеща и политическо напрежение. Сръбският президент Александър Вучич призова за диалог и денят да обединява, а не да разделя нацията. Протестиращите обаче остават твърди в исканията си за справедливост и поемане на отговорност. Настроенията в града са напрегнати и макар демонстрациите да се очаква да бъдат мирни, остава неясно дали това ще се запази през целия ден.
