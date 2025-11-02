-
Новият "Мюнхен Експрес" предлага уикенд бягство до коледните базари на двете държави, пресичайки Алпите през нощта
За първи път тази година специален коледен нощен влак ще свързва празничните базари на Рим и Мюнхен, предлагайки на пътниците уникално празнично преживяване. Инициативата на италианските железници позволява на туристите да вечерят в италианската столица и да се събудят сред баварската коледна атмосфера, без да стъпват на летище.
От декември, всеки петък вечер преди Коледа, от гарата в Рим ще потегля нощен влак, наречен "Мюнхен Експрес". Той ще пресича Алпите по приказен маршрут, за да пристигне в Мюнхен на сутринта. Идеята, която вече е експериментирана успешно със специални "бирени влакове" за Октоберфест, сега е адаптирана за коледния сезон.
Коледни базари под прицел: Проверка на фактите
Влакът ще има няколко спирки в градове като Флоренция, Болоня и Верона, преди да продължи към Германия. Това дава възможност на пътниците да прекарат цял ден в Мюнхен, потопени в баварското коледно настроение, да опитат греяно вино и гевреци и да купят подаръци. В неделя вечер влакът потегля обратно, като пристига в Рим в понеделник сутринта, точно навреме за "римско капучино".
Това е перфектното пътуване за тези, които мечтаят за коледна атмосфера без стреса от пътуването и навалицата по летищата. Цените на това приключение започват от 129 евро в едната посока.
