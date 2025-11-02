За първи път тази година специален коледен нощен влак ще свързва празничните базари на Рим и Мюнхен, предлагайки на пътниците уникално празнично преживяване. Инициативата на италианските железници позволява на туристите да вечерят в италианската столица и да се събудят сред баварската коледна атмосфера, без да стъпват на летище.

От декември, всеки петък вечер преди Коледа, от гарата в Рим ще потегля нощен влак, наречен "Мюнхен Експрес". Той ще пресича Алпите по приказен маршрут, за да пристигне в Мюнхен на сутринта. Идеята, която вече е експериментирана успешно със специални "бирени влакове" за Октоберфест, сега е адаптирана за коледния сезон.

Коледни базари под прицел: Проверка на фактите

Влакът ще има няколко спирки в градове като Флоренция, Болоня и Верона, преди да продължи към Германия. Това дава възможност на пътниците да прекарат цял ден в Мюнхен, потопени в баварското коледно настроение, да опитат греяно вино и гевреци и да купят подаръци. В неделя вечер влакът потегля обратно, като пристига в Рим в понеделник сутринта, точно навреме за "римско капучино".

Това е перфектното пътуване за тези, които мечтаят за коледна атмосфера без стреса от пътуването и навалицата по летищата. Цените на това приключение започват от 129 евро в едната посока.