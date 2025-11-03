Автомобилът на водещ политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше подпален днес пред дома му в северния град Хамбург, предаде ДПА. Колата е на Бернд Бауман, парламентарен секретар на АзГ в Бундестага – долната камара на германския парламент.

Говорител на полицията заяви, че случаят се разследва като умишлен палеж.

Офисът на Бауман заяви, че той е бил събуден от охраната малко след инцидента, станал около 3:20 ч. местно време (4:20 ч. българско). Видео, предоставено от офиса на Бауман, показва три изгорели автомобила и четвърта кола с щети от пожар.

Полицията по-рано съобщи за няколко изгорели автомобила в района Отмаршен в северната част на Хамбург. Една от колите вероятно е била подпалена рано сутринта. След това пожарът е обхванал още три паркирани наблизо автомобила, преди да бъде потушен от огнеборците.

