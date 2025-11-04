-
Цената ѝ варира между 12 и 25 евро
Френският монетен двор пусна в обръщение 20 милиона юбилейни монети с номинал от 2 евро по повод повторното отваряне на катедралата „Нотр Дам“ в Париж. Специалният дизайн изобразява прочутата готическа фасада на храма, възстановен след опустошителния пожар през 2019 година.
След реставрацията: „Нотр Дам” е с невероятна акустика, подходяща за концерти
Монетите постепенно влизат в обращение в цялата еврозона, а колекционерски версии вече се продават в ограничени количества в официалния магазин на Монетния двор на Франция, както и онлайн. Цената на специалното издание варира между 12 и 25 евро, в зависимост от качеството на изработката.Редактор: Дарина Методиева
