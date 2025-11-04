Неврометрията се очертава като едно от най-бързо развиващите се направления в съвременната невронаука и психология. Тя комбинира технологии за анализ на мозъчната активност с математически и статистически модели, за да измери как функционира човешкият мозък.

С други думи, това е „измерването на ума“ – метод, чрез който учените могат да проследят как реагираме на различни стимули, как вземаме решения и какво стои зад нашите емоции и поведение.

Неврометрията използва данни, получени чрез електроенцефалография (EEG), функционален магнитен резонанс (fMRI) и други технологии, за да създаде индивидуални профили на мозъчната активност.

Чрез специализиран софтуер се анализират честотите на мозъчните вълни, нивата на когнитивна ангажираност, стрес, концентрация и емоционална реактивност.

Първоначално използвана в медицината за диагностика на неврологични и психични разстройства като епилепсия, деменция и ADHD, днес неврометрията намира приложение и в други области.

► В образованието, тя помага за създаването на персонализирани методи на обучение според начина, по който учениците усвояват информация.

► В бизнеса и маркетинга, чрез т.нар. невромаркетинг, компаниите изследват как потребителите реагират на реклама, брандове и продукти.

► В спорта, неврометричните тестове се използват за подобряване на концентрацията и реакциите на професионални атлети.

