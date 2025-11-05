НАТО е готова да направи, каквото трябва за отбрана, заяви в Букурещ генералният секретар на Алианса Марк Рюте. По думите му, това означава включително дейности като мисията „Източен страж“, които подсилват позициите на отбранителния съюз по целия Източен фланг, включително в Черноморския регион, информира Диджи 24, цитирана от БТА.

Рюте пристигна в сряда на първото си официално посещение в Румъния, след като пое поста генерален секретар на НАТО.

„През последните месеци във вашето въздушно пространство видяхте навлизане на руски дронове. НАТО приема тези инциденти сериозно. Ще останем бдителни. Отбраната и възпирането са най-важните", каза Марк Рюте на пресконференцията след срещата с президента на Румъния Никушор Дан.

„Източен страж" - нова военна мисия за укрепване на отбраната на Източния си фланг Алиансът стартира на 12 септември в отговор на навлизанията на руски дронове във въздушното пространство на Полша, Латвия, Естония и Румъния.

„Румъния разбира важността на инвестициите в отбрана и е пример в този смисъл, като заделя над 2% от БВП за отбрана с план да ги увеличи на 5 процента до 2030 г.“, каза още генералният секретар на пресконференцията с румънския президент.

„НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция в Черноморския регион за разширяване на дейностите по разминиране и патрулиране", каза още Рюте, предаде БГНЕС.

