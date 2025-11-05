-
Само през тази година младите ни умове са завоювали 39 медала
Лицата на младите ни шампиони от Международните ученически олимпиади са изложени на Моста на влюбените край НДК. Само през тази година български ученици са завоювали 39 медала, от които 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.
„Още от първи клас ходя на състезания и може би там се запалих по тях. За всяка международна олимпиада трябва много подготовка, много часове работа и труд, задачи и знания”, заяви Велислав Джелепов, бронзов медалист от Международната олимпиада по изкуствен интелект в Пекин.
50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” (СНИМКИ)
„Надявам се да гледат към златните медали, но не това е главната цел. Ние не искаме да правим олимпиада, от която на всяка цена да вземем медал, а учениците да са вдъхновени”, категоричен е доц. д-р Димитър Желев, ръководител на Националния отбор по география.
