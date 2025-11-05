Лицата на младите ни шампиони от Международните ученически олимпиади са изложени на Моста на влюбените край НДК. Само през тази година български ученици са завоювали 39 медала, от които 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.

„Още от първи клас ходя на състезания и може би там се запалих по тях. За всяка международна олимпиада трябва много подготовка, много часове работа и труд, задачи и знания”, заяви Велислав Джелепов, бронзов медалист от Международната олимпиада по изкуствен интелект в Пекин.

50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” (СНИМКИ)



„Надявам се да гледат към златните медали, но не това е главната цел. Ние не искаме да правим олимпиада, от която на всяка цена да вземем медал, а учениците да са вдъхновени”, категоричен е доц. д-р Димитър Желев, ръководител на Националния отбор по география.

Редактор: Станимира Шикова