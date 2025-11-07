Снимка: АП
Русия струпва войски край Вовчанск, съобщи украинският президент
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката на руските войски срещу Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.
Пред репортери в Киев той каза, че Русия струпва войски край Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде "Ройтерс".
Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск.
Украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски, добави Сирски.
Генералният щаб на украинската армия каза, че в четвъртък руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, предаде украинската новинарска агенция "Укринформ".Редактор: Ивайла Митева
