Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката на руските войски срещу Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

Пред репортери в Киев той каза, че Русия струпва войски край Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде "Ройтерс".

Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск.

Украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски, добави Сирски.

Зеленски: Украйна и съюзниците ѝ ще подготвят план за прекратяване на огъня до 10 дни

Генералният щаб на украинската армия каза, че в четвъртък руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, предаде украинската новинарска агенция "Укринформ".

Редактор: Ивайла Митева