Снимка: Getty Images
Как се промени страната на неограничените възможности година след най-съдбоносните президентски изборите в скорошната история
Новата Америка – на свободата… и не съвсем. Как се промени страната на неограничените възможности година след най-съдбоносните президентски изборите в скорошната история? В „Темата на NOVA” кореспондентът Галина Петрова проследява ключовите събития в „горещите” точки на Съединените щати, които буквално преобразяват страната след завръщането на Доналд Тръмп като държавен глава.
Американският президент, наричан още „главният строител” – започна преустройство на Белия дом на фона на задълбочаващи се проблеми с инфраструктурата в цялата страна. Тръмп казва, че обликът на държавата е негов приоритет – от улиците с бездомни в Калифорния и Орегон до новите правила за прически и бръснене сред военнослужещите.
Отвъд външните промени обаче – бедността и социалното напрежение растат, въвеждат се мерки и срещу свободата на словото. Националната гвардия е по улиците на десетки градове – в опит да овладее бурните протести против авторитаризма. Американският президент преобръща не само социалната и икономическа политика в Щатите, но и световния дневен ред. Докъде ще стигне преобразяването на Америка?
Гледайте „Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“, тази вечер след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Редактор: Ина Григорова
