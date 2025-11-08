През месец юли в полезрението попадна новото лице на крайната левица Зохран Мамдани. Тогава той спечели номинацията на демократите. Вени Марковски, интенет предприемач от Ню Йорк, говори за новия кмет в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

Още в началото Марковски уточни, че се е изнесъл от Ню Йорк преди изборите с мотива, че е живял „21 години при социалистически кмет в София и това ми стига”. Според Марковски Мамдани е популист и обещанията му са трудно изпълними. „Няма безплатен обяд освен сиренето в капана за мишки”, отбеляза той и допълни, че ще бъдат увеличени данъците на милионерите, които и в момента плащат 40%, но не е ясно колко от тях ще останат в града.

Марковски е скептичен и към други обещания на Мамдани – безплатен градски транспорт и общински магазини. Безплатен градски транспорт според него означава претъпкани и амортизирани автобуси, а един общински магазин в многомилионен квартал е крайно недостатъчно.

Избраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико

Според предприемача в Ню Йорк живеят най-много евреи извън Израел и те имат своите опасения. Марковски анализира, че популизмът се ползва с успех по света, но след това трудно се изпълняват обещанията и намеренията. Успехът или неуспехът на Мамдани ще бъде важен фактор за междинните избори догодина, смята той.

Марковски признава, че Мамдани е много харизматичен и има добра комуникация и населението го харесва. Напомни, че подкрепата за него на хората под 40 в огромната си част подкрепят Мамдани.

Мнението му е, че е възможно федералните средства за Ню Йорк да бъдат спрени, но е вероятно и да се постигне споразумение.

Вени Марковски отбеляза, че хората по щатите не гласуват за национален политик и това е отговор на политиката на Тръмп - инфлацията продължава да е твърде голяма, а хората гласуват с портфейлите си.