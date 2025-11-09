Китай обяви, че отлага забраната за износ на три редкоземни минерала. Това е в изпълнение на споразумението между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин, постигнато на срещата им преди десет дни. Така от 27 ноември се подновява износът на галий, германий и антимон.

Забраната беше обявена през декември 2024 г. Китай има почти пълен монопол на световните пазари по отношение на редкоземните минерали. Те съставляват над 60 % от добива и над 90 % от преработката им. Употребата им е много широка — от електроника, медицина и оръжейни системи до соларни панели и нови видове батерии.