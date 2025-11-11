Снимка: БТА
-
Твоа стана ясно след срещата на Тръмп със сирийския му колега Ахмед ал Шараа
Сирия ще се присъедини към международната коалиция за борба с групировката ИДИЛ. За тази промяна в американската външна политика в Близкия изток стана ясно, след като президентът Доналд Тръмп се срещна със сирийския си колега Ахмед ал Шараа в Белия дом.
Сирийският лидер обаче не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол. Срещата премина при закрити врата, а журналисти не бяха поканени в Овалния кабинет в началото ѝ, както обикновено.
САЩ замразиха санкциите срещу Сирия с още 180 дни
В интервю за Fox News Ал Шараа, който е бивш командир от "Ал Кайда" и доскоро беше обект на американски санкции като чуждестранен терорист, заяви, че посещението е част от „нова ера“, в която страната ще сътрудничи на САЩ. Тръмп определи сирийския президент като „силен лидер“ и каза, че се разбират добре.
„Искаме Сирия да се превърне в много успешна страна и мисля, че този лидер може да го постигне. Наистина го вярвам. Хората казват, че е имал трудно минало. Всички сме имали трудно минало, но неговото е било особено тежко. И мисля, че честно казано, ако не си имал трудно минало, няма да имаш шанс. Той се разбира много добре с Турция, с президента Ердоган, който е велик лидер. Ердоган е велик лидер и много подкрепя това, което се случва в Сирия”, заяви американският президент Доналд Тръмп.Редактор: Станимира Шикова
