Актрисата Гал Гадот беше удостоена с израелската награда „Генезис“ в знак на признание за силната ѝ подкрепа за страната в момент, когато много хора от развлекателната индустрия я критикуват заради войната в Газа.

Описвайки себе си като „горда еврейка и горда израелка“, звездата от филма „Жената чудо“, която понякога е плащала лична цена за своята подкрепа, заяви, че ще дари наградата от 1 милион долара на организации, ангажирани с подпомагането на Израел да се възстанови от травмата на двугодишната си война срещу „Хамас“.

Протестиращи прекъснаха церемонията на Гал Гадот по получаване на звезда на Алеята на славата (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Израел преживя невъобразима болка. Сега трябва да започнем да се възстановяваме – да възстановяваме сърцата, семействата и общностите“, каза Гал Гадот в изявление.

„Генезис“, наричана „Еврейската Нобелова награда“ от сп. „Тайм“, се присъжда всяка година на личности за професионални постижения, принос към човечеството и ангажираност към еврейските ценности.

Победителите традиционно даряват наградата за насърчаване на каузи, близки до сърцата им - като борба с антисемитизма, защита на правата на жените или стремеж към икономическа справедливост.

Негативните настроения към Израел намериха отражение и в Холивуд, където стотици представители на индустрията, включително водещи режисьори и актьори, се ангажираха да бойкотират израелската филмова индустрия.

През цялата война Гал Гадот, която е служила в израелската армия след гимназията, остана гореща защитничка на Израел, като понякога беше подлагана на натиск и критики заради тази си позиция.

Сред предишните носители на наградата „Генезис“ са бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, актьорът Майкъл Дъглас, цигуларят Ицхак Пърлман, скулпторът Аниш Капур, режисьорът Стивън Спилбърг, главният изпълнителен директор на „Пфайзер“ Алберт Бурла и певицата и актриса Барбра Стрейзанд, припомня агенцията.

