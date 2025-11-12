Обединеното кралство е спряло да споделя разузнавателна информация с Вашингтон за плавателни съдове в Карибско море, за които се подозира, че превозват наркотици. Решението е взето заради отказа на Лондон да бъде съучастник в американските военни действия и счита, че атаките са незаконни.

В началото на септември САЩ предприеха военни удари по предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан, като жертвите вече са повече от 70.

САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити

Междувременно и Франция изрази безпокойство от американските военни операции в Карибско море. Според френския външен министър Жан-Ноел Баро те нарушават международното право.

