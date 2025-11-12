Снимка: БТА
-
Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител
-
Радев: Ако целта на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител
-
Шефът на Държавния резерв: Има запаси от бензин за около 35 дни
-
Президентът наложи вето на промени в Закона за отбраната
-
Цветлин Йовчев: Ограниченията, които законът налага, може да вържат ръцете на особения управител за „Лукойл“
-
Таков: В „Люлин” и „Красно село” контейнерите преливат, това очаква цяла София
Франция отправи остри критики срещу американските военни операции
Обединеното кралство е спряло да споделя разузнавателна информация с Вашингтон за плавателни съдове в Карибско море, за които се подозира, че превозват наркотици. Решението е взето заради отказа на Лондон да бъде съучастник в американските военни действия и счита, че атаките са незаконни.
В началото на септември САЩ предприеха военни удари по предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан, като жертвите вече са повече от 70.
САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити
Междувременно и Франция изрази безпокойство от американските военни операции в Карибско море. Според френския външен министър Жан-Ноел Баро те нарушават международното право.Редактор: Петър Иванов
