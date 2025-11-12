Темата за стабилността на горивния пазар и възможните сътресения след 21 ноември става все по-актуална сред българското общество. В ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS директорът на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл” проф. Михаил Константинов и журналистът Асен Агов коментираха потенциалните последици от предприетите от държавата мерки и реакциите на обществото.

По думите на проф. Константинов към момента „в правния мир на Република България няма закон”, който да предвижда особена форма на управление на „Лукойл”.

От своя страна Агов изрази сериозни опасения относно начина, по който се взимат политически решения в момента. Според него част от предприетите действия представляват нарушение на Конституцията и поставят под въпрос разделението на властите. „Тези 30-ина секунди, в които се приеха важни решения (от енергийната комисия, бел.ред.), са нагло нарушение на Конституцията. Частната собственост е неприкосновена. Това, което наблюдаваме, е тревожен симптом на пълзяща заплаха от диктатура в България”, каза журналистът.

Анализатор: Войната в Украйна е изгодна не само за Путин

Професор Константинов подчерта, че въпреки общественото напрежение и политическите декларации, всички действия трябва да се основават на Конституцията и върховенството на закона. „Аз съм убеден, че българската държава е дълбоко демократична по своята същност, с всичките дефекти на една съвременна демокрация. България вече е избрала своя политически и икономически път, който няма нищо общо с диктатурата”, заяви директорът на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”.

Асен Агов допълни, че обществото трябва да бъде особено бдително, защото, по думите му, „когато институциите не функционират ефективно, единствената сила, която може да защити демокрацията, са самите граждани”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов