В момента хората в САЩ живеят много по-трудно, отколкото преди година, защото всичко стана по-скъпо. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” Моника Евстатиева, старши продуцент в националното обществено радио на САЩ.

„Всички тези данъци, които Доналд Тръмп въведе за внос на продукти, удрят потребителя. В момента има мита върху вноса на продукти от Китай, Бразилия и Европейския съюз. И тези допълнителни данъци се плащат от нас – потребителите”, коментира Евстатиева.

По думите ѝ в САЩ е поскъпнало почти всичко – от храните до детските играчки, техниката и дори автомобилите.

„Темата на NOVA”: Година след завръщането на Тръмп - Америка между сила, страх и разделение

Няма положителни ефекти и върху местното производство.

„Когато се опитваш да създадеш индустрия, която не е съществувала с години, това отнема изключително дълго време. Колко време отнема да се построи един завод и да се наемат хора? Това ще отнеме години. А в момента всичко се случва сега – и всичко е много скъпо”, каза журналистката.

Тя коментира и външната политика на Тръмп. „Един средностатистически американец мисли за собствения си живот и проблеми. Да, на глобално ниво войната в Украйна и ситуацията между Израел и Газа са много важни, но за обикновения американец по-важен е неговият джоб – че няма възможност да получава добри пари. Да не започваме дори темата за държавната администрация – там е абсолютен кошмар”, обясни Евстатиева.

В България Моника Евстатиева пристигна за участието си в глобален форум на жени лидери, който е организиран от „Съвета на жените в бизнеса" в България.

„Ще имаме дискусии за медии, сигурност и най-различни други интересни теми – важни както в Съединените щати, така и в България, а и по целия свят”, обясни журналистката.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова