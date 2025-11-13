Франция отбелязва днес 10-ата годишнина от атентатите в Париж. На днешния ден през 2015 г. въоръжени ислямисти извършиха безпрецедентни нападения на няколко места в столицата. 130 души бяха убити, а стотици - ранени.

Атаките започнаха със самоубийствени бомбени експлозии край „Стад дьо Франс“, където тогавашният президент Франсоа Оланд и германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер гледаха приятелски футболен мач между Франция и Германия.

Последваха нападения със стрелба на още шест места в центъра на Париж. Най-смъртоносна беше атаката в концертната зала „Батаклан”, където загинаха 90 души.

10 години след атентатите: Париж все още носи белезите от терора



Последният останал жив член на групата терористи - Салах Абдеслам, излежава доживотна присъда в затвор в Северна Франция. По време на процеса поиска да бъде чут и да се извини. 10 години по-късно неговата адвокатка официално заяви, че той иска да се срещне с роднини на загиналите и пострадалите. Любопитното е, че някои от тях са се съгласили.

Довечера ще се играе квалификацията за Световното първенство между Франция и Украйна, а капитанът на петлите Килиан Мбапе сподели, че играчите ще почетат паметта на жертвите на атентатите.

„Искаме да почетем паметта на всички, които са загубили живота си. Ще се опитаме да донесем усмивки на тези, които дойдат на стадиона, въпреки че знаем, че това не е радостен ден. Искаме да накараме французите да разберат, че въпреки, че това е квалификация за Световното първенство, има много по-важни неща и отбелязването на този ден е едно от тях”, заяви Мбапе.