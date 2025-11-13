България да осигури безплатни сезонни противогрипни ваксини за всички деца от 0 до 7 години. За това настояват граждански организации, обединени в инициативата „Цветно утре за нашите деца“, част от проекта „Мрежа с грижа от 0 до 3“.

Предложението вече е изпратено до парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет и финанси с апел за целево финансиране в бюджета на НЗОК за 2026 г. Подобно намерение беше заявено и от Министерството на здравеопазването.

„Инициативата започна като естествено продължение на усилията ни за безплатни лекарства за деца, които вече са факт от 1 юли“, обясни директорът на програма „Първите 1000 дни“ Искра Стойкова. По думите ѝ проектът за ваксини е логична следваща стъпка, тъй като „истинската превенция не е в антибиотиците, а в профилактиката“.

Стойкова подчерта, че целта е още през септември-октомври следващата година ваксините да са налични при педиатрите, като паралелно да се провежда информационна кампания за родители и лекари.

От Пловдив в разговора се включи доц. д-р Христиана Бацелова, която категорично подкрепи инициативата.

„Противогрипните ваксини са истинската превенция“, заяви тя. „В редица държави в ЕС, децата се ваксинират безплатно и резултатите са отлични – има по-малко заболели и по-ниско разпространение на вирусите. Малките деца са основни разпространители в колективи, а ваксинирането им защитава и възрастните“.

Доц. Бацелова добави, че това е не само от лична, но и от обществена полза – по-здрави деца, по-малко отсъствия от училище и работа и по-слабо натоварване на здравната система.

„По принцип държавата може да си го позволи“, коментира здравният икономист Аркади Шарков. Според него, ако мярката бъде реализирана, ефектът ще е не само здравен, но и икономически.„Ваксинацията има възвращаемост между две и четири към едно – за всеки лев инвестиция се спестяват между два и четири лева от бъдещи разходи за лечение и болнични отсъствия“, каза той.

Шарков уточни, че една противогрипна ваксина струва около 27 лева, а държавата може да покрие разходите чрез механизма на реимбурсация от Здравната каса. „Ако инициативата обхване около 150 хиляди деца, общият разход за първата година ще е около 4 милиона лева – минимална сума на фона на 10,5-милиардния бюджет на НЗОК“, обясни експертът.

Стойкова посочи, че организацията вече е входирала официално искане до Министерството на финансите и НЗОК за заложен допълнителен разход от 4 милиона лева в бюджета за 2026 г. „За съжаление, засега има индикации, че предложението няма да бъде включено“, каза тя.

В заключение доц. Бацелова призова институциите „да проявят отговорност и да не дискриминират българските деца спрямо техните връстници в Европа, само защото някой казва, че няма пари“.

Редактор: Цветина Петкова