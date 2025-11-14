Ариана Гранде беше нападната от мъж по време на премиерата на филма „Wicked: For Good“ в Сингапур в четвъртък. Нейният фен Джонсън Уен внезапно се втурва към нея на червения килим. На видеото, разпространено в социалните мрежи, певицата изглежда видимо уплашена, докато актрисата Синтия Ериво и охраната ѝ реагират незабавно, за да я защитят, предава NBC News.

Уен сам публикува кадрите в своя Instagram профил и благодари на Гранде, че „му позволила“ да скочи на червения килим. В профила си, под името "Pyjama Man Man", той често качва видеа, в които нахлува на концерти и спортни събития. В конкретния случай обаче изглежда, че Ариана не била наясно какво се случва — на кадрите тя изглежда уплашена, мъжът я хваща през рамо, докато стои до актрисата Мишел Йео.

Синтия Ериво, която също играе главна роля във филма, веднага се хвърля между двамата и се опитва да освободи Гранде, докато охраната се приближава.

Ариана Гранде спечели две награди на музикалните награди VMA (ВИДЕО)

Представители на филмовата продукция „Wicked“, разпространявана от Universal Pictures, все още не са дали официален коментар.

В съобщение до NBC News мъжът се описва като „огромен фен“ на Ариана Гранде и споделя, че е „щастлив“, че я е срещнал.

„Мечтаех да я видя, и мечтата ми се сбъдна“, пише той.

Феновете на Ариана Гранде обаче реагираха остро в социалните мрежи. Под публикацията на Уен мнозина определиха действията му като нападение и призоваха профилът му да бъде докладван. Те припомниха, че Гранде вече е преживяла тежка травма – атентатът по време на нейния концерт в Манчестър през 2017 г., когато загинаха 22 души. Певицата по-късно сподели, че страда от посттравматично стресово разстройство след трагедията.

Редактор: Ралица Атанасова