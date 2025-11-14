Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, след като срещу него беше внесен обвинителен акт, включващ 12 казуса, по които той, общински съветници и медиен съветник са с повдигнати обвинения. Според информация по делото обвиняемите са изисквали процент от обществени поръчки да бъде връщан към тях. Въпреки мярката за неотклонение, Коцев обяви, че възнамерява да продължи да изпълнява функциите си като кмет дистанционно. Темата в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха адвокатите Людмил Рангелов и Петър Славов.

Славов насочи вниманието към спорна промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, гласувана в парламента. „НС направи безобразни изменения в НПК, представени като техническа промяна. При чл. 368 беше подменена ролята на съда с тази на прокуратурата. До момента съдът се произнасяше по исканията за ускоряване на разследването. Сега това ще прави прокурорът”, заяви той. И коментира, че това е опасен прецедент, който създава впечатление за приемане на промяна, обслужваща конкретни казуси.

Адвокат Рангелов също подчерта, че новата норма нарушава фундаментален принцип. „Със сегашната промяна се пристъпва един принцип на истината. Това би трябвало да е под юрисдикцията на съда. А сега, ако обвиняемият иска да се ускори досъдебното производство срещу него, може да настоява за това, но чрез наблюдаващия прокурор. Оттам искането отива при горестоящия прокурор”, каза той.

Обявеното от Коцев намерение да ръководи Община Варна от ареста предизвика бурни реакции. Според Рангелов това е юридически и технически невъзможно. „Правомощията на кмета са толкова много, че той ежедневно трябва да обработва огромно количество документи. В ареста няма условия за кабинет, видеовръзка или постоянна комуникация”, заяви той.

Славов потвърди, че дори ежедневната кореспонденция на един кмет е несъвместима с режима в ареста. „Няма как да се ползва с постоянен достъп до информация, данни, комуникация. Изявлението му по-скоро цели да демонстрира твърдост, тъй като върху него се упражнява натиск да се оттегли”, допълни той.

