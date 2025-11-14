Няколко души загинаха, а други бяха ранени, след като автобус се вряза в опашка от хора на автобусна спирка в центъра на Стокхолм по време на следобедния час пик. Това съобщи полицията, предаде АФП.

„Има както ранени, така и загинали при инцидента. Полицията за момента не коментира броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявление на властите.

На снимки в шведските медии се виждат множество полицейски и линейки, както и автомобили на спешна помощ на мястото на инцидента.

