Ако мислите, че само в България има хора, които са податливи на конспиративни теории и вярват в наистина абсурдни фалшиви новини, лъжете се. Появил се във Франция слух, че съпругата на президента Еманюел Макрон, Брижит е всъщност мъж бързо прехвърли Океана. Сега първата двойка на Франция заведе дело срещу американска инфлуенсърка, която разпространява тази фалшива новина.

Как изобщо този слух придобива популярност в интернет – това провери кореспондентът на NOVA във Франция Петя Желева.

Слухът, че френската първа дама Брижит Макрон е мъж, е най-бързо разпространилата се фалшива новина във френската история – и една от най-масовите в света. Това разказа в специално интервю за „Офанзива“ един от най-известните фактчекъри във Франция – журналистът Тома Юшон.

Делото „Брижит Макрон”: Следва ли френският президент идеологията QAnon

По думите му подобно явление не е наблюдавано никога досега.

„Няма друга фалшива новина, която да се е разпространила толкова бързо и да е стигнала толкова далеч. Вероятно единствената паралелна дезинформация по мащаб е тази около COVID-19“, казва Юшон.

Само за няколко месеца конспирацията достига милиарди гледания по целия свят, превръщайки се – по думите му – в „глобален феномен със способност да дестабилизира държава“.

Според Тома Юшон силата на тази конспирация идва от нейните „перфектни съставки“:

„Тук има всичко – хора във властта, тайни, сексуалност, интриги. Това е цял коктейл, който кара хората моментално да обърнат внимание. Не само вярващите в теорията допринасят за нейното разпространение. Има огромна група хора, които се шегуват с този слух. Но и те, дори несъзнателно, го разпространяват“.

Юшон припомня, че Франция винаги е уважавала личното пространство на държавниците си.

„Това е страна, в която президент е имал тайна дъщеря, други са се развеждали по време на мандата си. Но обществото е приемало дискретността“, посочва той.

Слухът за Брижит Макрон нарушава именно тази дългогодишна граница: „При нея този ред е брутално нарушен. Тук няма никакво уважение към поверителността“.

Как започва всичко: три ключови фигури и едно видео

Конспирацията тръгва от три лица – две жени и един мъж: Наташа Рей, Амандин Руа и Ксавие Пусар.

Юшон разказва: „Наташа Рей е гражданка, която започва да се представя като журналист. Амандин Руа – ясновидка. А Пусар е известен конспиративен автор“.

След публикуване на серия текстове в списанието на Пусар, теорията почти не привлича интерес. Но след това: „Рей и Руа записват 4-часово видео в YouTube. Именно то предизвиква взрива – първо стотици хиляди гледания, после милиони“.

На съд във Франция: 10 души ще отговарят за твърденията, че Брижит Макрон е мъж

Алгоритмите – невидимата машина за разпространение

Според Юшон ролята на алгоритмите е решаваща: „Никой не знае какво точно се случва вътре в алгоритмите – те са невидимата част. Но именно те усилват фалшивото, а не истинското“.

Той дава пример: „123 000 души публикуваха съдържание в подкрепа на тази теория. Но техните публикации достигнаха до 2 милиарда гледания. Това е населението на Индия и Китай взети заедно“.

Юшон е категоричен: „Алгоритмите подсилват гнева и сензациите. Получава се двойна игра – хората разпространяват, а технологиите умножават“.

От клюка до геополитически инструмент

Според фактчекъра историята цели нещо много по-голямо от унижение на първата дама: „Това е инструмент за дестабилизация. Конспирацията трябва да докаже, че Макрон е измамник, манипулатор, човек без достойнство“.

Той обяснява, че слухът се вписва идеално в идеологията на движението QAnon: „Според тях, ако Макрон лъже за самоличността на съпругата си, значи защитава секта от педофили, която управлява света. Тоест – той е враг на Тръмп“.

Оттам атаката срещу президента става атака срещу държавата: „Посланието е: французите са наивни, манипулируеми и глупави, щом са го избрали“.

Конспирациите и човешката психология

Юшон подчертава, че критиката към политическия елит е нормална. Опасното идва, когато се премине границата: „Тук не става дума за политическо несъгласие. На президентската двойка се приписват престъпления. Това е опит за политическо ликвидиране“.

Той допълва, че алгоритмите радикализират потребителите: „Ако имате негативно мнение за Макрон, социалните мрежи ще ви показват още повече негативи. Така стигате до омраза“.

