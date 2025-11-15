-
Повече от 50 населени места са издали предупреждение за опасност от наводнения
Мощна есенна буря предизвика значителни наводнения във Великобритания.
В град Монмът спасителни екипи евакуираха населението по спешност. В няколко общини полицаи и пожарникари обикаляха, за да проверяват дали гражданите имат нужда от помощ.
Торнадо и порои в Турция (ВИДЕО)
Повече от 50 населени места са издали предупреждение за опасност от наводнения. Бяха спрени влакове към и от градовете Макълсфийлд, Стокпорт и Екзитър. Не се очаква подновяването им до неделя по обед.
На Острова наричат бурята “Клаудия”. Засега тя е нанесла само материални щети, но беше пуснато предупреждение, че стихията не трябва да бъде подценявана.
Редактор: Ивайла Митева
